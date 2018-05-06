Пожар в торговых центрах Ноябрьска мог произойти в результате поджога

В ЯНАО в двух торговых центрах произошли пожары, причиной которых мог стать поджог, считают следователи.

По данным издания, ТЦ «Семья», который загорелся первым и ТЦ «Таурус» принадлежат одному владельцу.

О пожаре в ТЦ «Семья» стало известно в ночь на воскресенье, в этот же момент загорелся ТЦ «Таурус». На месте пожара в первом случае работали 113 человек, полностью потушить пожар удалось только через три часа. В ТЦ «Таурус» огнём было охвачено 113 квадратных метров.

В момент пожара в торговых центрах посетителей не было.