Президент Ирана пообещал США последствия «как никогда в истории»

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что США столкнутся с серьезнейшими последствиями, если решат выйти из международного соглашения по ядерной программе Ирана, сообщает «Интерфакс».

Рухани заявил: «Если США выйдут из соглашения по атому, то вскоре вы увидите, что они пожалеют об этом так, как никогда прежде в истории».

Напомним, до 12 мая президент США Дональд Трамп должен должен либо продлить участие США в договоре, либо де-факто выйти из него. Американский лидер неоднократно требовал пересмотра условий соглашения при категорическом нежелании Ирана пойти на это.

Юрист Трампа Рудольф Джулиани заявил, что Трамп поддерживает идею смены власти в Иране.