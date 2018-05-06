Президент Литвы осталась без приглашения на инаугурацию Путина

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова вновь прокомментировала ситуацию с приглашением представителей Литвы на церемонию инаугурации Владимира Путина, которая пройдет 7 мая.

Ранее литовские СМИ сообщали, что «согласно полученной информации от пресс-службы президентского дворца, до конца рабочего дня пятницы, 4 мая, приглашение на церемонию получено не было». Вслед за этим Захарова, по сообщению российских СМИ, заявила: «Приглашение было передано посольству Литвы в Москве. Может, потеряли или не передали в столицу?».

Чтобы положить конец путанице, Захарова написала на своей странице в Facebook, что «приглашение было направлено по линии департамента государственного протокола МИД в посольство Литвы (приглашения отправлялись именно послам)».

«Чтобы избежать дальнейшей путаницы с получением или неполучение приглашения литовской стороной, мы прошлись по всей цепочке, подняли все документы — приглашение посольством Литвы на имя посла было получено в установленный срок», — добавила Захарова.