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Принц Гарри и Меган Маркл выбрали музыкантов для свадьбы


Добавлено: 06 май 2018 в 07:14, Категория: Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл выбрали музыкантов для свадьбы

Совсем скоро бывшая актриса Меган Маркл станет законной женой принца Гарри. Подготовка к свадьбе идет полным ходом, и на этот раз Кенсингтонский дворец объявил музыкантов, которые будут обеспечивать музыкальным сопровождением свадебную церемонию.

Речь идет не о музыкантах на предстоящей вечеринке, а на самой церемонии бракосочетания. Петь на свадьбе приглашен хор Святого Георгия — что логично, так как именно в часовне Святого Георгия пройдет само бракосочетание. Хор, основанный в 1348 году, сегодня состоит из 23 юношей и 12 мужчин. Компанию им составят коллеги из хора Королевства под руководством дирижера Карен Гибсон.

За инструментальную часть будет отвечать сводный коллектив из музыкантов оркестра под руководством Кристофера Уоррен-Грина, Национального оркестра BBC из Уэльса, а также Английского камерного оркестра и филармонии. На этом список не закачнвиается. Организаторы церемонии ангажировали и ансамбль трубачей. «Хор Королевства действительно удостоен чести петь на свадьбе принца Гарри и мисс Маркл, и мы очень рады принять участие в этом. Это будет событие, которое мы все запомним, и это возможность лично для нас пожелать этой прекрасной паре всего самого наилучшего», — сказал Грин.

Изюминкой музыкального сопровождения мероприятия станет 19-летний виолончелист Шеку Канне-Мейсон, ставший финалистом конкурса BBC Young Musician 2016. Его пригласила лично Меган Маркл. «Я был поражен, когда мисс Маркл позвонила и спросила, хочу ли играть на этой церемонии. Я, разумеется, ответил «да», — пишет People, цитируя слова артиста, который также отметил, что выступать на свадьбе принца и бывшей актрисы для него большая честь.


Меган уже пригласила свою подругу, индийскую актрису Приянку Чопру, которая по некоторым данным может стать подружкой невесты. Стало известно, что будущая жена принца Гарри отправила приглашения Оливии Палермо, Серене Уильямс, стилисту Джессике Малруни и своим коллегам по сериалу «Форс-мажоры» Патрику Джей Адамсу и Эбигейл Спенсер.

Принц Гарри не обошелся лишь друзьями и родственниками и пригласил на свадьбу политических деятелей. Так, внук Елизаветы II пригласил на свою свадьбу Барака и Мишель Обаму, Джастина Трюдо, кронпринцессу Швеции Викторию, королевскую семью Испании, Дэвида и Викторию Бекхэм, Марго Робби, Сьюки Уотерхаус и своих бывших возлюбленных Челси Дэви и Крессиду Бонас (после разрыва принц Гарри остался с обеими девушками в хороших отношениях). Приглашение также получили Элтон Джон, Эд Ширан, Элли Голдинг и Крис Мартин, которые, скорее всего, выступят на свадебном приеме.


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Добавлено: 06 май 2018 в 07:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: starslife

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