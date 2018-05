Протесты против Макрона собрали десятки тысяч человек

В акции протеста против политики президента Франции Эммануэля Макрона в Париже приняли участие более 160 тысяч человек, сообщается в твиттере левой партии «Непокоренная Франция», которая выступила организатором демонстрации.

On ?tait 160 000 ? Paris pour faire #LaF?teAMacron ! Merci ? ceux qui sont venus, et ? ceux qui n'ont pas pu venir. Merci ? ceux qui luttent et ? ceux qui les soutiennent.

RDV le 26 mai pour d?ferler dans toute la France !#5mai #StopMacron pic.twitter.com/LxjAJPQxCv

— La France insoumise (@FranceInsoumise) 5 мая 2018 г.

Между тем полиция оценивает число участников в 40 тысяч человек. Порядок в ходе проведения акции обеспечивали 2 тысячи сотрудников правоохранительных органов. В ходе протестов, по утверждению полиции, были арестованы четыре человека — СМИ сообщают о восьми задержанных.

Ранее сообщалось, что мирная акция протеста обернулась массовыми беспорядками, полицейским пришлось применить слезоточивый газ.