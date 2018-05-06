Путин снял взыскание с главы Минтранспорта

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который снимает дисциплинарное взыскание с министра транспорта Максима Соколова. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Взыскание Соколову было объявлено в сентябре 2017 года в связи с ситуацией вокруг авиакомпании «Вим-Авиа» — один из десяти крупнейших российских перевозчиков прекратил чартерные перевозки в разгар туристического сезона из-за нехватки оборотных средств и долгов на общую сумму 10 млрд рублей. В результате пострадали тысячи пассажиров, не сумевшие воспользоваться приобретенными билетами.

После взыскания Путин объявил главе Минстранспорта: «Если справитесь с этой ситуацией быстро и эффективно, тогда мы подумаем с Дмитрием Анатольевичем, что делать вот с этим неполным служебным соответствием, если не справитесь, то тоже подумаем».

В соответствии с указом, взыскание с Соколова снимается по предложению главы правительства Дмитрия Медведева.