Пьяный водитель оставил Борщаговку без света

В Петропавловской Борщаговке под Киевом водитель автомобиля, находись в состоянии алкогольного опьянения, сбил столб. Об этом сообщают в столичном сообществе dtp.kiev.ua. Произошло это ночью: примерно в 1:00 водитель не смог справиться с управлением и врезался в забор на улице Чкалова, 97.

Действия мужчины лишили населенный пункт электроэнергии. Кроме того, водитель сломал людям забор. Сообщается, что водитель скрылся с места происшествия в неизвестном направлении, а из-за плохой видимости разглядели только начало номерного знака машины: «АI».