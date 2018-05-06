Россия на пороге большой войны — предупредили в Москве (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня в Москве на Поклонной горе ветераны войны за Новороссию отметили День добровольца — праздник, учрежденный три года назад, в день Святого Георгия, покровителя воинства.

«В этот день мы собираемся вместе и вспоминаем тех, кто пал в борьбе за Россию и за русские интересы, за нашу Родину. Тех, кто пал в Приднестровье, в Абхазии, в Чечне и в других горячих точках, и, конечно, прежде всего, тех, кто погиб в Донбассе. Мы вспоминаем и тех, кто сейчас ещё продолжает выполнять свой долг там, наших добровольцев — а они там есть.

Это — не просто память, а ещё и готовность к действию. В этот день мы её и подтверждаем. Русские добровольцы нашей Родине ещё очень и очень пригодятся», — сказал глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай.

Собравшимся были вручены памятные кресты. Добровольцы также возложили цветы к мемориалу героям Великой Отечественной войны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Не надо забывать об очень важной функции Союза добровольцев — функции мобилизационной. Россия в сложном положении, и оно не становится проще или легче. Оно становится только сложнее. Именно поэтому мы знаем, чувствуем и видим, понимаем, у нас есть все основания, чтобы полагать, что в России добровольческие силы, силы русских людей, которые могут взять в руки оружие, могут держать это оружие в руках, ещё в очень серьёзной степени понадобятся», — сказал Бородай.

«Впереди — большие исторические события, и русские добровольцы в самое ближайшее время сыграют большую роль в судьбах нашей Родины, нашей страны. Говоря по-простому, я вам хочу сказать: „Друзья, пахнет большой войной“.

Наша страна в сложном положении: угроза практически со всех сторон. Если мы ничего не сумеем сделать, если мы не сумеем выстрелить, то кто тогда что-то сумеет сделать?

Со времен Минина и Пожарского Россия держалась не только на государственных институтах, не только на силе власти, но и на духе русских людей, которые были готовы, и сейчас готовы пожертвовать всем ради отчизны. Я уверен в том, что здесь такие люди сейчас стоят в этом строю. Вы все таковы. Мы все таковы. Так давайте соберемся с силами, и будем готовы действовать в любую минуту.

Я думаю, что наш главнокомандующий нам в ближайшее время сообщит о том, что надо делать», — резюмировал глава СДД.

Александр Че

ПолитНавигатор