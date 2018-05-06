Российские борцы завоевали 12 золотых медалей домашнего ЧЕ-2018

Российские борцы вольного стиля Гаджимурад Рашидов, Артур Найфонов и Абдулрашид Садулаев завоевали золотые медали чемпионата Европы по спортивной борьбе в весовых категориях до 61 кг, до 86 кг и до 92 кг соответственно.

Таким образом, в копилке российских спортсменов теперь 12 наград высшего достоинства турнира, который завершается 6 мая в дагестанском Каспийске.



Также золотые медали ЧЕ-2018 завоевали борцы-вольники Владислав Байцаев (в весовой категории до 97 кг), Ахмед Гаджимагомедов (в весовой категории до 79 кг), Магомед Курбаналиев (в весовой категории до 70 кг). В греко-римской борьбе награды высшей пробы завоевали Сергей Емелин (до 60 кг), Артем Сурков (до 67 кг), Адам Курак (до 72 кг), Роман Власов (до 77 кг).

В вольной борьбе среди женщин отличились россиянки Стальвира Оршуш (до 53 кг) и Анастасия Братчикова (до 68 кг), обе также завоевали золотые медали.