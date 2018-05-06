Саакашвили пообещал покончить с феодалами Грузии

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили разместил на своей странице в Facebook видеообращение к грузинским гражданам.

В обращении, приуроченном к 14-й годовщине свержения в Аджарской автономной республике режима Аслана Абашидзе, Саакашвили обещает вернуться в Грузию, чтобы «покончить с феодалами», как это произошло, по его словам, 6 мая 2004 года в Аджарии. Саакашвили заявляет: «У меня большие планы. Я обязательно скоро приеду».

Михаил Саакашвили, в отношении которого в Грузии возбужден ряд уголовных дел, утверждает, что в настоящее время находится в Амстердаме: «Конечно, я был бы рад поздравить вас, аджарцы и все граждане Грузии, не с улиц Амстердама, а прямо в Батуми, где я был бы на этом велосипеде, но ничего, это время еще настанет».