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» » Самая большая угроза России: Зачем США создают вокруг РФ многофункциональную боевую систему (ВИДЕО)

Самая большая угроза России: Зачем США создают вокруг РФ многофункциональную боевую систему (ВИДЕО)


Добавлено: 06 май 2018 в 05:56, Категория: Новости на сегодня
Самая большая угроза России: Зачем США создают вокруг РФ многофункциональную боевую систему (ВИДЕО)

«Жизнь — игра, а люди в ней актеры», то же самое можно сказать и о государствах.

Каждая страна выбирают ту роль в мире которую будет способна осуществлять. США избрали для себя роль мирового жандарма, исключительной нации и разносчика демократии. Такая «исключительность» позволяет им действовать так, как они считают нужным, рассылая свои крылатые разносчики демократии.

По итогам Второй мировой войны, в мире образовалось два полюса силы, обладающих ядерным оружием, что в итоге и привело к началу «Холодной войны». Для снижения напряженности в отношениях двух сверхдержав в 1972 году был подписан Договор об ограничении систем противоракетной обороны. Однако, потепление в отношениях длилось не долго…

В июне 2002 года президент США Джордж Буш младший санкционировал выход из этого договора, что привело к изменению баланса сил в мире и началу глобальной экспансии США. Всего несколько лет спустя, американские комплексы ПРО уже оказались в Европе и началось их размещение в Азии. Многие не раз слышали об этих системах, но мало кто знает, что они из себя представляют в целом.

Основным элементом Национальной ПРО США является наземный комплекс перехвата баллистических ракет. Этот комплекс состоит из РЛС раннего предупреждения и сопровождения, а также противоракет шахтного базирования. Радиус действия комплекса де-факто ограничен только возможностями радаров, а с введением в строй мобильных радаров, комплекс приобрёл потенциальную способность поражать объекты в любой точке земного шара.

Следующим элементом является система ПРО «Иджис», размещаемая на кораблях, и предназначенная для поражения и уничтожения целей в верхних слоях атмосферы и на низких околоземных орбитах. К основным достоинствам системы Иджис относится её высокая мобильность, так как корабли могут быть переброшены практически в любую точку мирового океана. А следующим шагом в развитии этой системы стало создание наземного варианта комплекса «Иджис Эшор», размещенного в 2016 году в Румынии и планируемого к размещению в 2018 году в Японии.

Последним, но не менее важным элементом Национальной ПРО является Мобильный комплекс THAAD, предназначенный для передового прикрытия военных баз и стратегических объектов от баллистических ракет. Мобильность комплексов позволяет разместить их почти где угодно, и чем ближе к границе предполагаемого противника — тем выше будет их эффективность. В настоящее время эти комплексы, под различными предлогами, уже размещены в восточной Европе, Южной Корее и Японии.

В общей сложности, в обеспечении защиты США от возможных ракетных ударов вовлечены более десятка стран, на территории которых уже действуют элементы Национальной ПРО и в ближайшее время планируется расширить систему минимум в двое. Реализация такого масштабного проекта требует огромных материальных затрат, но американцы решили и эту проблему, возложив солидную часть расходов на своих союзников.

Согласно заявлению президента США Дональда Трампа, Южная Корея должна будет заплатить только за размещение на ее территории комплексов THAAD около 1 миллиарда долларов, не учитывая ежегодные расходы на содержание. Надо полагать, что стоимость остальных комплексов вряд ли окажется сильно ниже. Ко всему прочему, размещение таких систем вызывает бурные протесты со стороны местных жителей. Не так давно 23 апреля, полиция Южной Кореи разогнала демонстрацию вблизи строящейся военной базы, где будут размещены системы THAAD.

Ко всему прочему, следует отметить еще один занимательный факт — мощные РЛС входящие в состав комплексов ТХААД способны осуществлять радиолокационную разведку в радиусе 2 000 километров. Относительно комплексов, расположенных в Южной Корее, то их РЛС покрывает значительную часть территории Китая, а также дальний восток России.

Ситуация с повсеместным размещением элементов Национальной ПРО США по всему миру не была бы столь тревожной, если бы не тот факт, что США используют станции обнаружения систем ПРО для наведения собственных крылатых ракет, таких как «Томагавк» и ей подобных. Кроме того, единая сеть мобильных и стационарных РЛС, покрывающая почти весь земной шар, позволяет существенно расширить возможности наземного комплекса Национальной ПРО США, превращая ее в многофункциональную боевую систему, способную как сбивать ракеты и самолеты противника, так и самостоятельно наносить удары тактическим и стратегическим вооружением, в том числе с применением ядерного оружия.

Небывалая со времен холодной войны угроза национальной безопасности России, вызванная повсеместным размещением элементов ПРО США, вынуждает нашу страну к ответным действиям.


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Добавлено: 06 май 2018 в 05:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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