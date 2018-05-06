Сборная России разгромила Австрию на ЧМ-2018 по хоккею

Сборная Австрии приняла разгромное поражение от России в рамках группового турнира чемпионата мира по хоккею – 2018 в Дании.

Матч Австрия – Россия окончился со счетом 0:7. Сборная России удачно стартовала на ЧМ, без труда одолев французов, а затем и австрийцев. Счет открыл Михаил Григоренко, он же оформил дубль, забив четвертый гол. Остальные шайбы разделили Артем Анисимов, Александр Барабанов, Кирилл Капризов, Максим Мамин и Илья Михеев.

Встреча проходила на «Роял-арене» в Копенгагене и не имела особенного успеха у зрителей, так как около 3 тыс мест на стадионе остались свободны. Вероятно, исход этого матча казался любителям спорта довольно предсказуемым.