Сэр Алекс Фергюссон попал в больницу с кровоизлиянием

Известный футбольный специалист сэр Алекс Фергюссон госпитализирован в тяжелом состоянии с кровоизлиянием в мозг, говорится в сообщении пресс-службы ФК «Манчестер Юнайтед», бессменным главным тренером которого Фергюссон был до 2013 года.

Sir Alex Ferguson has undergone surgery today for a brain haemorrhage. The procedure has gone very well but he needs a period of intensive care to aid his recovery. His family request privacy in this matter.



Everyone at Manchester United sends our very best wishes. pic.twitter.com/SDoNzMwVEZ

— Manchester United (@ManUtd) 5 мая 2018 г.

В сообщении отмечается, что Фергюссон перенес операцию: «Процедура прошла очень хорошо, но он нуждается в интенсивной терапии для восстановления».

Сэр Алекс Фергюссон — один из самых известных в мире футбольных тренеров и самый титулованный тренер в истории английского футбола, он 13 раз приводил манкунианцев к победе в Премьер-лиге Англии и дважды — в Лиге чемпионов УЕФА.