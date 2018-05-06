СПЧ насчитал 658 задержанных на акции оппозиции в Москве

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России сообщает, что в ходе несанкционированного митинга в Москве 5 мая были задержаны за нарушение общественного порядка 658 человек, сообщает ТАСС.

По данным СПЧ, среди задержанных — 279 москвичей и 379 жителей других регионов. Большую часть задержанных после профилактической беседы отпустили, 122 человека задержали на 48 часов.

Был задержан и организатор протестов Алексей Навальный, после составления протокола его отпустили — до суда, который 11 мая рассмотрит административное дело.