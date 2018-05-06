США запретили Украине использовать Javelin в Донбассе

Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил в эфире телеканала «Прямой», что США ограничили украинским военным использование ракетных противотанковых комплексов Javelin в Донбассе.

Тука пояснил: «Условие — не использовать эти комплексы непосредственно на линии соприкосновения».

Вместе с тем представитель украинских властей считает, что данное ограничение может быть снято: «Я предполагаю, что в случае, как в народе говорят, горловой ситуации, мы получим разрешение со стороны США использовать всего лишь два или три этих комплекса».

Напомним, Вашингтон одобрил поставку Украине 37 комплексов Javelin и 210 ракет к ним общей стоимостью 210 млн долларов.