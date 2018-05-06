Стець приглашает к себе домой гостей финала ЛЧ

Министр информационной политики Украины Юрий Стець готов бесплатно разместить у себя гостей финала Лиги чемпионов. Соответствующее объявление он опубликовал в Facebook.

«Мы бы хотели пригласить семью фанатов бесплатно пожить в нашей квартире несколько дней (в период финала). Есть только два условия: быть старше 40 лет и болеть за Реал Мадрид», – озвучил условия Стець.

Финал Лиги чемпионов состоится в Киеве 26 мая, «Реал Мадрид» будет играть против «Ливерпуля».

Ранее президент Украины Петр Порошенко пообещал размещать у себя гостей финала Лиги чемпионов.

Фото: Politeka