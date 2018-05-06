Суд в США запретил отложить процесс по «российскому делу»

Федеральный судья Дабни Фридрих отклонила просьбу специального прокурора Роберта Мюллера отложить судебное заседание по делу против трех российских компаний и 13 российских граждан, которым вменяется вмешательство в выборы президента США 2016 года, сообщает Politico.

Разъяснения причины отказа в переносе слушаний судья не дала.

Ранее юристы бизнесмена Иосифа Пригожина — одного из упомянутых 13 россиян — обратились в офис спецпрокурора и затребовали ряд документов следствия, а также попросили предоставить доказательства и запросили для ознакомления другую информацию по делу. Запрос касается, в том числе, документов, которые американская сторона относит к конфиденциальным.

Напомним, президент США Дональд Трамп, как и российская сторона, отвергает сговор с Москвой в ходе президентской кампании.