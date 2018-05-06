Сулейман Керимов попал в реанимацию в Москве

Российский сенатор Сулейман Керимов госпитализирован в Москве, сообщил «Интерфаксу» помощник Керимова по работе в Совете Федерации Алексей Красовский.

Красовский уточнил: «В субботу вечером почувствовал недомогание в области сердца, вызвали врача. На скорой доставили в госпиталь Вишневского, диагноз — сложное нарушение ритма сердца».

Начальник кардиохирургического центра госпиталя им. Вишневского профессор Александр Лищук, в свою очередь, рассказал, что Керимова доставили в больницу с нарушениями ритма сердца, фибрилляцией предсердий, неустойчивой гемодинамикой. В реанимации сенатору восстановили синусовый ритм, сейчас показатели в норме, пациента выписывают под наблюдение врача.

Напомним, в ноябре 2017 года Керимова задержали во Франции по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Сенатор находится на свободе, однако ему запрещено без разрешения суда покидать Францию.

В Москве Керимов находился с соответствующего разрешения французского суда.