Tele2 объяснил сбой в работе сети во время акции протеста в Москве

Оператор сотовой связи Tele2 объяснил ограничения в сети во время акции протеста в Москве 5 мая проведением «работ по улучшению качества связи», сообщает «Медуза» со ссылкой на переписку одного из пользователей Tele2 со службой поддержки компании.

В ответ на скептическое уточнение пользователя «Улучшение вот прям в определенном месте и в определенное время?» в службе поддержки Tele2 подтвердили: «Да, в определенное время. Работы затрагивали указанный вами адрес».

Ранее блогер Денис Стяжкин заявил, что его номер телефона был заблокирован «Билайном» во время митинга в Москве. В переписке со службой поддержке Стяжкину ответили, что номер был временно заблокирован по запросу правоохранительных органов. Однако в пресс-службе «Билайна» эту информацию опровергли.