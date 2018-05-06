Трамп и Мэй обсудили торговлю, денуклеаризацию КНДР и вопросы по Ирану

Пресс-служба Белого дома сообщила, что американский лидер Дональд Трамп и британский премьер-министр Тереза Мэй по телефону обсудили вопросы торговой сферы, денуклеаризацию КНДР и вопросы по Ирану.

Стороны намерены продвигать справедливые торговые отношения с Китаем. В Америке считают, что справедливая торговля приведет не только к росту экономики КНР и Соединенных Штатов, но и положительно повлияет на мировую экономику.

Трамп в очередной раз подтвердил стремление и заинтересованность в денуклеаризации Северной Кореи. Активно ведут переговоры по этому вопросу с представителями Японии, Южной Кореи и Китая.

Он также выразил готовность гарантировать, что Иран не получит ядерное оружие.