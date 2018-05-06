Трампа не позовут на похороны Маккейна

Родственники американского сенатора Джона Маккейна, страдающего от глиобластомы, решили не приглашать президента США Дональда Трампа на похороны после смерти Маккейна, сообщает The New York Times.

По информации издания, члены семьи Маккейна уже направили в Белый дом предупреждение о том, что не хотят видеть Трампа на похоронах сенатора после его кончины, однако приглашают вице-президента США Майкла Пенса.

Ранее Маккейн неоднократно высказывал мнение, противоположное убеждениям Трампа. Так, сенатор убежден во вмешательстве России в президентскую кампанию в США в 2016 году и призывал Трампа ответить на это кибератакой. Маккейн также раскритиковал Трампа за поздравление президента РФ Владимира Путина с победой на выборах 18 марта.