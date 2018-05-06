«Требуем освобождения»: в «ЛНР» подтвердили захват в плен боевика

В «ЛНР» заявили, что их представитель вчера попал в плен ВСУ.

Представитель «народной милиции ЛНР» Андрея Марочко отметил: «На опубликованных украинскими СМИ фотографиях видно, что захваченного пленного избивают, применяют к нему пытки для принуждения его к заявлениям, дискредитирующим Народную милицию. По опыту содержания украинскими карателями пленных, вероятно применение к нему психотропных веществ и мер жестокого психологического давления».

При этом он добавил: «Командование Народной милиции требует от ВС Украины соблюдать Женевскую конвенцию и принимает необходимые меры для освобождения захваченного военнослужащего».

Напомним, вчера штаб ООС отметил, что украинские военнослужащие в ходе рейда на Донбассе взяли в плен боевика и передали его сотрудникам СБУ.