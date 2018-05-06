Туктамышева: тренер Орсер – хороший вариант для Медведевой

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Канадский тренер Брайан Орсер является очень хорошим вариантом для российской фигуристки Евгении Медведевой, которая рассталась с тренером Этери Тутберидзе, считает чемпионка Европы и мира Елизавета Туктамышева.

В пятницу стало известно, что двукратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка Европы и мира Медведева прекращает сотрудничество с Тутберидзе. По информации некоторых СМИ, Медведева может переехать в Канаду ради работы с Орсером, который тренирует двукратного олимпийского чемпиона японца Юдзуру Ханю и двукратного чемпиона мира, шестикратного чемпиона Европы испанца Хавьера Фернандеса.

"Я обожаю этого тренера, его систему работы. Орсер – очень хороший вариант, это один из самых лучших тренеров. Как человек, он тоже замечательный", - сказала Туктамышева РИА Новости, оценивая возможный переход Медведевой к тренеру Орсеру.