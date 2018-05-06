Турция грозит США ответом на санкции за С-400

Турция примет ответные меры против США, если Вашингтон заблокирует поставки Анкаре истребителей F-35, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу CNN Turk.

Министр сообщил, что на следующей неделе поедет с визитом в США, где обсудит этот вопрос. По его словам, отмена продажи F-35 неприемлема.

В середине апреля помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл заявил, что покупка Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400 может негативно повлиять на поставку в Турцию F-35. Турция в ответ подчеркнула, что не приемлет язык санкций по этому вопросу.

Кроме того, в конце прошлого месяца появилась информация, что группа американских сенаторов хочет заблокировать поставки Анкаре американских истребителей из-за заключения в Турции американского пастора Эндрю Брансона.

Турция и Россия подписали кредитное соглашение по поставкам С-400 в конце прошлого годка. При этом в Вашингтоне выразили недовольство сделкой. В Пентагоне заявили, что Анкаре следует приобрести зенитные ракетные комплексы, «совместимые со стандартами НАТО».