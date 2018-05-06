Турция продолжит военные операции в Ираке и Сирии, — Эрдоган

Турция шаг за шагом превращается в самую сильную страну региона и в скором будущем войдет в число крупных игроков мировой политической арены, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам главы государства, попытки перекройки границ стран и стремление определенных сил сформировать новый статус-кво в регионе «разбиваются» о волю Турции и турецкого народа. «Турция не остановится и продолжит операции в регионе до тех пор, пока не будет уничтожен последний террорист на территориях от Айн-эль-Араба до Хасеке на севере Сирии, от Синджара до Кандиля в Ираке», — предупредил Эрдоган.

Глава государства пояснил, что за антитеррористическими операциями «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь» в Сирии последуют новые.

Анкара предпримет все необходимые шаги по полному устранению угрозы террористов у своих границ, отметил президент.

Президент Турции далее привлек внимание к значимости развития отечественного оборонпрома.

«Сильная держава должна производить собственное оружие. Наглядным примером тому служат танк ALTAY, вертолеты ATAK и ударные беспилотники турецкого производства. Оборонные нужды страны нужно полностью покрывать за счет отечественных предприятий», — сказал Эрдоган.

По словам президента, главное сейчас — сохранить стабильность в стране, а также иметь сильное политическое руководство.

Эрдоган выразил уверенность в том, что президентские и парламентские выборы 24 июня 2018 года позволят Турции сформировать новую форму государственного правления и тем самым успешно достичь целей, заявленных на период до 2023, 2053 и 2071 годов.