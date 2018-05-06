«Учуял неладное и пошел на опережение»:скандальный Михалков резко выразился в адрес Путина

Телеканал «Россия 24» снял с эфира выпуск авторской программы режиссера Никиты Михалкова «Бесогон».

Судя по анонсу, выпуск посвящен трудностям коммуникаций в современном мире: «почему чиновники, политики, руководители страны не слышат народ, которым руководят» передают СМИ.

«Почему целые страны не слышат друг друга, превращая все общение в фарс и фальшь? Почему конкретные вопросы, которые Россия пытается задавать другим странам, растворяются в общих пространных ответах, которые уводят и отвлекают от сути, от главного? Кому это выгодно, и что скрывается за этой коммуникационной фальшью? Есть ли во всех этих взаимоотношениях — как внутри страны, так и вовне — место нравственности? Кто является ее носителями, и что является ее мерилом?» — сказано в анонсе передачи Михалкова.

Ранее режиссер утверждал, что представители власти никогда не оказывали влияния на программу.

Известный российский блогер Рустем Адагамов в своем Twitter-аккаунте допустил, что Михалков уходит в оппозицию.

Пользователи сети по-разному отреагировали на такое предположение.