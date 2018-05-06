Украина решила изучить готовность жителей юга России к протестам

Центр информационно-психологических операций №72 Вооруженных сил Украины опубликовал на сайте госзакупок ProZorro тендер на проведение социологического исследования населения Адыгеи, Калмыкии, Краснодарского края, Ростовской области и Крыма, отмечает РИА Новости.

Согласно материалам тендера, целью исследования является определение того, насколько жители юга России довольны действующей властью и готовы ли они участвовать в акциях протеста.

Исследование предлагается провести в форме социологического опроса, который должен содержать «не менее 20 фокус-групповых дискуссий и 2000 интервью лицом к лицу (face-to-face) дома у респондента».

Стоимость тендера составляет 1,6 млн гривен (около 65 тысяч долларов).