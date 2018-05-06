Украина вошла в список стран, зависимых от финансирования

Аналитики Института международных финансов внесли Украину, Индию, Турцию, Аргентину и ЮАР в список стран, больше всех нуждающихся в дополнительном финансировании.

Активы России, Колумбии, Бразилии, Чехии и Филиппин подвержены гораздо меньшим рискам, отмечают эксперты. Страны, принявшие участие в исследовании, оценивались с точки зрения потенциального интереса инвесторов к активам государств в условиях роста процентных ставок, укрепления курса доллара и усиления торговых споров.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что стране необходимо погасить долг в 27 миллиардов долларов в ближайшие четыре года. Глава кабмина напомнил, что сегодня Украина обслуживает кредит размером в 47 миллиардов долларов.