Умер руководитель «Машины времени» и «Воскресения»

В ночь на 6 мая скончался руководитель и участник группы «Машина времени» Владимир Сапунов, сообщил РБК пресс-секретарь «Машины времени» и «Воскресения» Антон Чернин.

Чернин рассказал: «Он болел очень долго, у него было серьезное онкологическое заболевание. Владимир Борисович уже более 10 лет передвигался в инвалидной коляске. Все это время он продолжал руководить «Машиной времени» и «Воскресением».

Сапунов руководил «Воскресением» с 1993 года, «Машиной времени» — с 1994 года, в 2017 году отошел от руководства, однако остался участником группы.