Умножили на ноль: Кернес заявил о неудачной попытке разрушить бюст Жукова в Харькове (ФОТО, ВИДЕО)

В ночь с 5 на 6 мая в Харькове украинские неонацисты в преддверии годовщины Победы предприняли попытку разрушить мемориал Георгию Жукову.

Об этом сообщил мэр города Геннадий Кернес на своей странице в соцсети.

«Сегодня ночью „доморощенные декоммунизаторы“ опять попытались плюнуть в память о своих дедах и прадедах, прошедших Вторую мировую войну — попытались разрушить бюст Жукова. Но мы эту попытку на ноль уже умножили — бюст восстановлен», — написал Кернес.

Он также обратился к руководству местной полиции с просьбой «не дать возможности горе-„патриотам“ испортить харьковчанам приближающиеся День памяти и примирения и День победы» и потребовал взять под круглосуточную охрану все памятники, монументы, братские захоронения тех, кто боролся с фашизмом.

«Понятно, что ночные вандалы, трусливо, в темноте, борются не за декоммунизацию. Они просто по сути своей разрушители, которым плевать на чувства уже так немногочисленных ветеранов, их дедов, бабушек и просто людей, которые уничтожили фашизм. Хотя бы из уважения к их возрасту и заслугам можно было бы этого не делать», — пишет Кернес.

Со своей стороны от имени городских властей он пообещал внимательно следить за тем, чтобы «трусливым ночным вандалам ничего больше не удалось разрушить в нашем любимом Харькове».

От имени мэрии Кернес также поручился, что сделает всё зависящее от него, чтобы «8-го и 9-го мая мы могли достойно почтить память погибших на той войне, почтить память ушедших ветеранов и отдать дань уважения тем из них, кто еще с нами».

Отметим, что выражение «умножить на ноль» является своего рода фишкой Геннадия Кернеса, принесшей ему известность фразой, которую он произнёс в адрес одного из руководителей муниципальных структур.