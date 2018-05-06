В Астраханском авиацентре ВКС прошел День призывника

В Астрахани на аэродроме Приволжский прошел традиционный День призывника.

В мероприятии приняли участие командный состав Центра боевой подготовки и боевого применения ВКС, ученики общеобразовательных школ из различных районов Астраханской области, представители областного военного комиссариата и регионального комитета солдатских матерей.

Будущие защитники Отечества смогли ознакомиться с авиационной техникой, стоящей на вооружении Воздушно-космических сил, образцами стрелкового вооружения и обмундирования летного состава. Гости мероприятия смогли посмотреть летную столовую, казармы и другие объекты инфраструктуры и быта личного состава авиацентра.

Наиболее запоминающимся для зрителей стали полеты экипажей вертолетов Ми-8 и истребителей МиГ-29СМТ, а также возможность посидеть в кабине авиационной техники.

По итогам мероприятия большинство школьников изъявило желание проходить военную службу в будущем в Воздушно-космических силах.