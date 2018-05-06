В битве наций Россия разгромила Украину (ФОТО, ВИДЕО)

Проходящий в Италии международный чемпионат по историческим средневековым боям «Битва Наций 2018» завершился победой России практически во всех номинациях.

В финале россияне со счетом 2:0 разгромили сборную Украины — единственную команду, которая могла бросить вызов нашей сборной и претендовать на первое место. Битва происходила в формате 21 на 21.

«Битва Наций» – наиболее престижный международный турнир по историческому спортивному бою. Российские бойцы уже в который раз становятся его победителями.