В День Победы флотские повара приготовят более 12 тысяч порций фронтовой каши

В День Победы в столице янтарного края - Калининграде, а также Балтийске, Гвардейске, Знаменске, Янтарном и других населенных пунктах Калининградской области будут функционировать полевые кухни, в которых любой желающий сможет отведать гречневую кашу и горячий чай. В общей сложности будет развернуто свыше 20 полевых кухонь, на которых флотскими поварами будет приготовлено более 12 тысяч порций каши с тушеным мясом.