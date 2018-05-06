В День Победы в столице янтарного края - Калининграде, а также Балтийске, Гвардейске, Знаменске, Янтарном и других населенных пунктах Калининградской области будут функционировать полевые кухни, в которых любой желающий сможет отведать гречневую кашу и горячий чай. В общей сложности будет развернуто свыше 20 полевых кухонь, на которых флотскими поварами будет приготовлено более 12 тысяч порций каши с тушеным мясом.
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В День Победы флотские повара приготовят более 12 тысяч порций фронтовой каши
Добавлено: 06 май 2018 в 11:19, Категория: Общество
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Автор: Лидия Мартынова
Добавлено: 06 май 2018 в 11:19, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: mil.ru
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