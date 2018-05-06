В Лондоне троих человек облили «токсичным веществом»

В Лондоне три человека попали в больницу после того, как неустановленные лица облили их неким токсичным веществом, сообщает BBC со ссылкой на городскую полицию.

В ведомстве подчеркнули, что речь не идет о кислоте, другие подробности о веществе неизвестны.

Напомним, в начале марта в британском Солсбери нашли в бессознательном состоянии экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. По версии британских властей, оба пострадали от отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок» советской разработки, в причастности к покушению на Скрипалей Лондон обвинил российские власти. Москва обвинения отрицает.