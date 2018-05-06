В Луганской области обесточены 11 населенных пунктов

На подконтрольной территории Луганской области сегодня, 6 мая, без электроэнергии находились 650 потребителей в 11 населенных пунктах северо-восточной части области. Об этом сообщает пресс-секретарь ООО «Луганское энергетическое объединение».

Сообщается, что полностью без света находились 4 населенных пункта, еще 7 — были обесточены частично. Без питания — 31 подстанция. Кроме того, на территории обслуживания Сватовского РЭС с вечера 5 мая частично без электроэнергии находятся жители населенного пункта Стельмаховка (160 абонентов).

На территории обслуживания Новопсковского РЭС сегодня полностью обесточены населенный пункт Тимошино, частично без электроэнергии — Фоменков-2, Заводянка, Александрополь, Стативчене. В общем — 178 абонентов. На территории обслуживания Беловодского РЭС сегодня были полностью обесточены населенные пункты Лимаревка, Липовое, Россоховатое, частично — Веселое и Просяное. В общем — 312 абонентов.