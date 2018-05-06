В Москве началась генеральная репетиция Парада Победы

6 мая в Москве проходит генеральная репетиция Парада Победы, который пройдет на Красной площади столицы 9 мая, в день 73-летия победы в Великой Отечественной войне.

На совещании накануне министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу рассказал: «В авиационной составляющей праздника, помимо современных самолетов Су-57, Су-ЗОСМ и МиГ-29СМТ, примут участие модернизированные МиГ-31К, оснащенные новейшими гиперзвуковыми ракетными комплексами "Кинжал"» (цитата по «Интерфаксу»).

Кроме того, в Параде Победы будут продемонстрированы перспективные образцы вооружения и военной техники, «в том числе зенитные ракетные комплексы "Тор-М2", боевые машины "Терминатор", робототехнические комплексы "Уран-6" и "Уран-9", современные беспилотники, армейские мотовездеходы и снегоходы».

Воздушную часть Парада Победы представят 73 воздушных судна, по числу лет, прошедших после окончания войны.

В связи с проведением генеральной репетиции Парада Победы 6 мая ограничено движение автотранспорта в центре Москвы. До окончания репетиции перекрыты улицы Новый Арбат, Воздвиженка, Тверская, Моховая, Охотный ряд, Петровка, Болотная, Москворецкая, а также улицы Солянка, Маросейка, Мясницкая и Неглинная. Движение перекрыто на Никитском бульваре, Тверском бульваре, Большом Каменном и Москворецком мостах, по Театральному, Лубянскому, Китайгородскому и Устьинскому проезду. Закрыты Васильевский Спуск, Старая и Новая площадь, Устьинская, Серебряническая, Подгорская, Болотная, Кремлевская, Москворецкая, Котельническая, Гончарная и Краснохолмская набережные. Автомобилисты не смогут проехать по Нижним Мневникам, Звенигородскому шоссе, Красной Пресне, Баррикадной улице.