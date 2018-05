В Новой Зеландии образовался огромный разлом глубиной с шестиэтажное здание

В Новой Зеландии после продолжительных ливней на поверхности Земли образовалась огромная трещина. Как сообщает The Weather Channel, разлом получил название «Томо».

Его размеры потрясают воображение: длина оценивается в два футбольных поля (180 метров), а глубина с шестиэтажное здание (20 метров).

Новозеландский вулканолог Брэд Скотт сообщил GNS Science, что «Томо» значительно больше предыдущих восьми разломов, образовавшихся за последнее время. К тому же расположен он на поверхности кратера древнего вулкана, который извергался в последний раз 60 тысяч лет назад.

RAW VIDEO: See the massive sinkhole — six stories deep, two football fields long — that opened underneath a New Zealand farm. A volcanologist says it may have been growing underground for up to 100 years before recent heavy rain opened it up. https://t.co/LmtY2V4c7e pic.twitter.com/rxMXV2uEN4

— CBS Los Angeles (@CBSLA) 4 мая 2018 г.