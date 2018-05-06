В Одессе люди устроили самосуд над водителем, сбившем ребенка

Сегодня днем в Одессе водитель сбил ребенка на пешеходном переходе и попытался сбежать с места событий.

В пресс-службе патрульной полиции сообщили, что инцидент произошел на улице Канатной, — водитель 1938 года рождения на автомобиле Daewoo сбил на пешеходном переходе 12-летнюю девочку, в результате чего та была госпитализирована с травмами.

По словам очевидцев, водитель ехал по средней полосе, со стороны Семинарской в сторону Гагарина, а после ДТП попытался убежать с места событий, но одесситы догнали его и разбили заднее стекло.

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