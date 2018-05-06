В параде Победы примут участие более 1000 музыкантов

9 мая одно из главных событий нашей страны - празднование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Одну из ключевых ролей праздника играют военные музыканты. Планируется, что на параде ими будет исполнено до 40 произведений, среди которых Государственный гимн Российской Федерации, «Славься» Михаила Глинки, а также встречные и строевые марши для прохождения пеших колонн, марши для прохождения техники и пролета авиации.

«Помимо сводного военного оркестра у нас в параде принимают участие суворовцы военно-музыкального училища, с их учетом можно говорить о том, что на Красной площади будет присутствовать и участвовать в параде более 1000 музыкантов. Всего в состав сводного оркестра входит 39 оркестров, в том числе сводный оркестр войск Национальной гвардии, сводный оркестр МЧС и сводный пограничный оркестр», — отметил начальник Военно-оркестровой службы ВС РФ полковник Тимофей Маякин.

Кроме того, с 19 мая все военные оркестры московского гарнизона и военные оркестры Вооруженных Сил Российской Федерации будут участвовать в программе – «Военные оркестры в парках». Каждую субботу, начиная с 19 мая и до начала фестиваля «Спасская башня», один из оркестров будет играть в одном из парков Москвы.