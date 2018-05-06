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В Ростове-на-Дону состоялся праздничный салют в честь 100-летия Северокавказского (Южного) военного округа


Добавлено: 06 май 2018 в 04:54, Категория: Общество
В Ростове-на-Дону состоялся праздничный салют в честь 100-летия Северокавказского (Южного) военного округа

Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Праздничный салют в честь 100-летия Южного военного округа

5 мая в 21.00 в ознаменование 100-летия образования Северокавказского (Южного) военного округа салютные расчеты артиллерийских подразделений произвели более 200 фейерверочных и около 100 холостых артиллерийских выстрелов.

Разрыв фейерверочных зарядов осуществлялся на высоте 250-300 метров. Жители Ростова-на-Дону могли увидеть девять видов праздничных салютов («Ассоль», «Ассоль-хамелеон», «Подсолнух», «Волна-3», «Вега-1,2,4» различных модификаций), представленных в семи цветовых гаммах (серебристый, зелено-красный, красно-белый, зелено-белый, синий, голубой, желтый).

При проведении салютов было задействовано около 50 военнослужащих и 10 единиц 76-мм дивизионных пушек ЗИС-3 и 125 мм фейерверочные комплексы «Радуга».

Специальное программное обеспечение, которым оснащены салютные установки, позволяет проектировать и моделировать сценарий салюта, добиться бесконечного разнообразия картин и сделать салют красочным и интересным. Разнокалиберность фейерверочных выстрелов и различный угол их запуска позволяют создать в небе особые эффекты, которые обеспечиваются различной высотой (этажностью) разрывов.


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Добавлено: 06 май 2018 в 04:54, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: mil.ru

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