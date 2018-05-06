В Ровно эвакуировали жилой дом из-за гранат пьяного АТОшника

Спасатели эвакуировали жителей многоэтажки, в которой боец АТО поссорился с женой. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

«В квартире на улице Млиновской инспекторы обнаружили гранату. 40-летний дебошир из жилища сбежал. Патрульные нашли его на улице возле дома… Кроме того, сотрудники ГСЧС немедленно эвакуировали жителей многоэтажки», – сказано в публикации.

Взрывотехники определили, что мужчина угрожал своей жене гранатой Ф-1. На балконе полицейские нашли еще две гранаты: РГН та РГД-5. Все три гранаты были снаряжены, взрывотехники разрядили их и привели в безопасное состояние. Также правоохранители изъяли ножи, огнетушитель и патрон.

Изъятые предметы отправят на экспертизу в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием или боеприпасами) и будут устанавливать их происхождение.

Полиции удалось выяснить, что виновник инцидента был в зоне АТО, продолжает служить и сейчас. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина был пьян – алкотестер выдал 1,38 промилле.

Ранее сообщалось, что в Киеве ранили участника АТО.

Фото: Полиция Ровенской области