В выгрузке Роскомнадзора появилось «Цифровое сопротивление»

Активист Филипп Кулин, отслеживающий выгрузку Роскомнадзора (список запрещенных сайтов, из которого провайдеры узнают, какие ресурсы нужно блокировать), сообщил на своем сайте, что на графике выгрузки появилось словосочетание Digital Resistance («Цифровое сопротивление»), выбитое морзянкой.

Согласно графику выгрузки, с 01:00 до полуночи 5 мая неизвестные добавляли и удаляли из реестра запрещенных сайтов тысячи IP-адресов, в результате на графике появилось набитое азбукой Морзе словосочетание Digital Resistance.

Напомним, «Цифровым сопротивлением» создатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал движение за свободу интернета и против массовых блокировок Роскомнадзора. С 16 апреля в попытках закрыть доступ к Telegram на территории России надзорное ведомство заблокировало миллионы IP-адресов, причем пострадало множество сторонних ресурсов.