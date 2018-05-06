Вандалы попытались разрушить бюст маршалу Жукову в Харькове

Мэр Харькова Геннадий Кернес сообщил о попытке вандалов разрушить бюст советскому маршалу Георгию Жукову. Кернес обратился к полиции с требованием обеспечить безопасность всем памятникам.

Личность вандалов пока не установлена, градоначальник назвал преступников «доморощенными декоммунизаторами». По его словам, злоумышленники доказали своим поступком, что наплевательски относятся к памяти о своих дедах, которые прошли Вторую мировую войну.

Политик заявил, что попытка была «умножена на ноль», так как памятник Жукову уже восстановлен. Он написал в Facebook, что местная полиция проинформирована о происшествии и не позволит бандитам омрачить наступающий День памяти и примирения, а также День победы (8 и 9 мая — прим.ред.) жителям Харькова.

Сегодня ночью «доморощенные декоммунизаторы» опять попытались плюнуть в память о своих дедах и прадедах, прошедших...

Gepostet von Геннадий Кернес am Sonntag, 6. Mai 2018

Чиновник потребовал обеспечить всем объектам искусства и архитектуры, которые связаны с борьбой против фашизма, круглосуточную охрану. По его словам, эта мера необходима для достойного проведения праздников на которых отдается дань почтения памяти героям войны и тем ветеранам, которые живы.