"Вашингтон" вышел вперед в серии плей-офф НХЛ с "Питтсбургом"

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. "Вашингтон Кэпиталз" одержал победу над "Питтсбург Пингвинз" и вышел вперед в серии 1/4 финала Кубка Стэнли.

Встреча, состоявшаяся в Вашингтоне в субботу, завершилась со счетом 6:3 (2:1, 0:2, 4:0) в пользу хозяев. В составе "Кэпиталз" отличились Джон Карлсон (19-я минута), Бретт Коннолли (19-я), Евгений Кузнецов (41-я), Якуб Врана (56-я), Ти Джей Оши (59-я) и Ларс Эллер (60-я). У гостей шайбы забросили Джейми Олексяк (3-я), Сидни Кросби (25-я) и Патрик Хёрнквист (28-я).

Кузнецов также сделал две результативных передачи и был признан второй звездой игры. По разу партнерам ассистировали форвард "Вашингтона" Александр Овечкин и нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин.

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу столичной команды. Шестой матч пройдет в понедельник в Питтсбурге.