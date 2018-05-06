Видео британского военного самолета, окруженного 4 загадочными объектами, рассорило интернет-уфологов

Видео, на котором запечатлен, предположительно, военный самолет, окруженный 4 НЛО, в небе над британским городом Мидлсбро, поссорило интернет-уфологов.

Запись была сделана месяц назад, 5 апреля, местным жителем. Предполагается, что он снял маневры британского военного самолета, который постоянно менял траекторию. Авиалайнер окружили четыре странных объекта, что и стало предметом спора уфологов, которые прокомментировали ролик. Одни заявляют о том, что все объекты имеют вполне земное происхождение и связаны с военными маневрами, другие же спорят с ними, настаивая на том, что самолет был окружен самыми настоящими кораблями пришельцев.