Владимиру Этушу второй раз исполнилось 95 лет

Народный артист СССР Владимир Этуш отмечает юбилей — 95 лет.

Примечательно, что 95-летие Этуш отмечает в 2018 году в соответствии с официальными данными в документах — на самом деле он родился 6 мая 1922 года, соответственно, в этом году артисту фактически исполняется 96 лет. Этуш неоднократно рассказывал о причине этой путаницы: «Началось все с того, что я появился на белый свет дважды. Первый раз — 6 мая 1922 года. А второй — в ту же пору, но год спустя. Объясняется это очень просто. Тогда в некоторых семьях было принято записывать новорожденного мальчика годом позже. Дескать, придет время призыва в армию — крепче будет. Так поступили и со мной. И официально я существую с 1923 года».

В активе Владимира Этуша — десятки ролей в кино и театре. Очередной день рождения артист встречает на сцене родного Театра имени Евгения Вахтангова — Владимир Этуш сыграет 6 мая в спектакле «Бенефис».

Незадолго до юбилея народного артиста президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении Этуша орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Таким образом, Этуш стал полным кавалером почетной государственной награды.

6 мая глава государства поздравил Владимира Этуша с днем рождения. В поздравлении, которое приводит пресс-служба Кремля, говорится: «Вас — выдающегося артиста, яркого представителя легендарной "вахтанговской" школы — искренне любят миллионы людей в нашей стране. Вы всегда работаете талантливо, покоряете публику мастерством, неподражаемым чувством юмора, умением быть убедительным в каждой своей роли».