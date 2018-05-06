Восемь человек пострадали из-за взрыва в Мексике — СМИ

Канал Televisa сообщил, что восемь человек 5 мая пострадали из-за взрыва цистерны с газом в жилом здании в центре Мехико.

По его данным, произошедшее нанесло серьезный ущерб сразу 12 квартирам. 20 семей эвакуировали. Пострадавших доставили в больницу. Им оказали необходимую помощь.

Официальных заявлений на тему причины взрыва не сообщали.

Вероятнее всего, строение не подлежит восстановлению.

Ранее на севере британской столицы прогремел взрыв. Почти 30 человек пострадали. В тот день праздновали Лаг ба-Омер с разжиганием костров. Неосторожность при их разжигании могла стать причиной взрыва.