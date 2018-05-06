Вятрович: 9 мая – один из ключевых мифов России

Украинским политикам необходимо перенести выходной день с 9 мая на 8-е. Такое мнение в интервью Радио Свобода высказал директор Института нацпамяти Владимир Вятрович.

«[Перенос выходного] нужен, чтобы мы все-таки чтили память всех погибших во Второй мировой войне, чтобы мы могли праздновать день памяти, а не превращать 9 мая, которое, к сожалению, сейчас является, скорее днем для разного рода политических шоу левых и пророссийских сил в Украине», – пояснил свою идею Вятрович.

Он убежден, что 9 мая остается козырем в руках российской пропаганды, а в советские времена вокруг этого дня формировался «нациеобразущий миф».

«Сейчас это один из ключевых мифов современной Российской Федерации. И 9 мая, как День победы, как общенациональный праздник, который отмечается помпезно в виде разного рода прославления милитаризма – это, безусловно, элемент этого российского имперского мифа», – добавил Вятрович.

Ранее Вятрович советовал американским конгрессменам почитать документ ЦРУ об УПА.

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