Взрыв фугаса на севере Афганистана унес жизни восьми человек

Взрыв фугаса произошел в воскресенье, 6 мая, в районе афганской провинции Фарьяб. Погибли восемь мирных граждан, один человек получил ранения.

Представитель полиции Абдул Карим Юриш, рассказал, что мина взорвалась, когда на нее наехал автобус, в котором находились местные торговцы. В результате инцидента ппогибли мирные жители, сообщает информагентство Пажвак, ссылаясь на местную полицию.

В настоящий момент ответственность за теракт никто из действующих на территории Афганистана экстремистских организаций не взял. Однако в местной полиции есть данные, которые говорят о причастности к трагедии радикальной группировки «Талибан» (террористическое движение, запрещено в РФ — прим.ред.).