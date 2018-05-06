«Я здесь царь!»: Бумажная корона, камни и булыжники на митинге Навального

В различных российских городах сторонники Алексея Навального сегодня провели несанкционированные акции под общим названием "Он нам не Царь", приуроченные к инаугурации Владимира Путина (которая состоится 7 мая).

Московские власти согласились разрешить мероприятие на проспекте Сахарова, но Навальный всё равно призвал адептов идти на Тверскую. Накануне, как сообщал "Интерфакс", руководитель столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников заявил, что любые попытки проведения политических акций в центре Москвы, где в субботу планируются праздничные мероприятия, будут противозаконны и станут предметом внимания правоохранительных органов.

В эфире "Навальный Live" перед началом акции "вождь" рассказал благодарной аудитории, что он вчера вечером якобы скрылся от наружного наблюдения и ночевал на конспиративной квартире, чтобы полиция не помешала доехать до Тверской. Незадолго до начала правоохранители задержали (возле редакции "Радио Свобода") главу московских навальнистов Николая Ляскина.

Акция в центре Москвы совпала с проведением в столице музыкального фестиваля "Московская Весна A Cappella", в рамках которой на Тверской люди пели песни времён Великой Отечественной войны, выступал казачий хор. Кроме того, на Пушкинской площади загодя собрались представители ряда антимайданных движений с символикой Победы.

Прибывшие навальненцы (около тысячи человек) попытались наскоком оккупировать площадь, но получили решительный отпор. Казаков и зрителей, которые слушали песни, тоже оказалось немало. Самым ретивым навальнистам досталось нагайками по филейным частям (лиц женского пола не трогали), нескольких провокаторов-радикалов слегка помяли.

Оппозиционеры орали "Долой Царя!", протестовали против блокировки Telegram, звучали традиционные болотные речёвки. Увидев блогера Илью Варламова, школота закричала "Варламов - мэр Москвы!".

Подъехавший на такси Навальный вдруг встретился лицом к лицу с казаками и другими скептически настроенными гражданами. От порки (в буквальном смысле) его избавили полицейские, вперёд ногами забросив в автозак.

Ситуация накалилась. Провокаторы бросили дымовые шашки. В росгвардейцев полетели бутылки, камни и даже вырванные из клумб кусты. Те в ответ применили спецсредства, стали жёстко винтить неуёмных и зачищать площадь. Навальнисты снесли заграждения и ринулись буйствовать на Страстной бульвар. Вскоре их вытеснили с проезжей части на тротуары. Часть свернула на Большую Дмитровку: жгли файеры, вопили "Мы здесь власть!" и "Мы идём гулять!", дошли до Глинищевского переулка. В ближайших улочках и переулках от рук и ног навальнистов пострадало какое-то количество припаркованных частных автомобилей.

"Работал на митинге Навального. Его сучье племя закидывало ОМОН камнями, мне прилетело бутылкой по голове. Дикари залезали на остановки и фонари. Просто подонки!", - написал в Twitter корреспондент отдела внутренней политики "Комсомольской правды" Роман Голованов.

К семи вечера всё закончилось. По мнению оппозиционных ресурсов, задержанных в Москве - до семи сотен (в их числе выпускающий редактор эфира "Дождя" Оксана Гандзюк, сотрудники "Радио Свобода", "Новой газеты" и других характерных СМИ), по стране - 1,6 тысяч. С подозрением на перелом ребра госпитализирован координатор московского отделения национал-экстремистской "Ассоциации народного сопротивления" Денис Карасёв. Активисту Павлу Кузнецову вроде бы вывихнули руку. У правоохранителей имеются ушибы, одному из них сломали палец.

Навального доставили в ОВД "Красносельское", составлен административный протокол о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции. В ОВД приехал его соратник Илья Яшин: Навальный пожаловался, что при задержании поранил руку. Яшин, по собственным словам, передал Алексею минералку и шоколадку.

Всего ГУВД Москвы насчитал полторы тысячи участников несогласованной акции. Безусловный провал для Навального.

О несанкционированном митинге, журналист Александр Коц:

Это была классическая провокация, коих Алексей Навальный за последние шесть лет попытался устроить бессчетное количество. Но все время чего-то не хватало. Где-то — численности протеста, где-то — жестокости оппонентов, где-то — штабной организации... В субботу у него наконец «получилось» - были и задержания, и метание камней, и потасовки... Все, чего и добивался Алексей Анатольевич, лукаво призывая к мирному протесту.

Подобно сирийским «Белым каскам» он взрывает свою информационную бомбу в нужное время и в нужном месте, рассчитывая на максимальный эффект. И он несомненно будет - в западной прессе. Никто, как и в Сирии, не будет вдаваться в детали произошедшего — картинка слишком красочна, ей нельзя не воспользоваться. Особенно перед инаугурацией, особенно перед чемпионатом мира по футболу, особенно... Да тут можно долго перечислять раздражители. И если в 2012 году на Болотной площади был хоть какой-то намек на искренность, то сегодня — это просто бизнес.

Кстати, есть очень важный момент, который отличает сегодняшнюю акцию от «болотной» шестилетней давности. В нынешней уличной протестной среде практически не осталось участников тех событий. Люди повзрослели, поумнели и просто разочаровались в «лидере оппозиции». Об этом они очень красноречиво говорили накануне субботней несанкционированной акции.

- Я не иду на акцию Навального и вам не советую, - высказывался осужденный по «Болотному делу» Владимир Акименков. - Было бы глупо сесть за интересы дельца-политикана, которому всегда было наплевать даже на политзеков со своих митингов, сесть за интересы обманщика и манипулятора.

- Не ведитесь на тупые и одинаковые провокации, которые следуют раз за разом. Думайте своей головой, советовал бывший замглавы московского штаба «президентской кампании» Навального Виталий Серуканов. - Он не соглашается на Сахарова, потому что боится, что люди не соберутся, соответственно, не будет задержаний, не будет хайпа.

Речь идет о согласованном для оппозиции месте шествия и митинга на проспекте Сахарова, от которых капризный предводитель школоты отказался, решив, что это слишком далеко от центра — аж по ту сторону Садового кольца. И его новые почитатели, которые в 2012 году только окончили начальную школу с радостью проглотили эту наживку — несанкционированные бодания с полицией куда интереснее скучной трибунной демагогии.

И вдруг на Пушкинской площади они сталкиваются сразу с двумя неожиданностями. Во-первых, в одной городской точке могут собраться не только противники власти, но и ее сторонники. И сторонников этих может оказаться больше, и может дойти до кулаков. О таком Навальный не предупреждал, говорили же, что будет весело.

А во-вторых, полиция почему-то не терпит, когда в них летят камни и бутылки. Об этом Навальный тоже не предупреждал. Но именно на это и рассчитывал. Давно сняв желтую майку лидера протеста, он примеряет на себя его «белую каску» провокатора.

Я знаю наперед, что он будет говорить, когда выйдет из полицейского участка. Столкновения спровоцировали сторонники власти, камни в полицию тоже кидали они, и Тверскую перекрывали казаки. Последние, конечно, оказали услугу Навальному, размахивая перед камерами нагайками, (под раздачу попал даже журналист «Комсомольской правды»). А эдак мы далеко зайдем. Все-таки монополия на насилие должна быть только у государства, иначе какая-то Украина получится.

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